iPhoneには、最大充電量を80%から100%の間で5%刻みに制限する機能が用意されています。内蔵電源のリチウムイオンバッテリーは、充電回数を重ねるにつれ性能が低下しますが(サイクル劣化)、容量上限マックスまで充電せず80%ほどで充電を終えるほうがバッテリーは長持ちするとされているからです。

しかし、上限を80%に設定しているのに100%に充電されていたという経験はありませんか? iPhoneの故障かiOSのバグか...いえいえ、故障でもバグでもありません。内蔵バッテリーの健康と情報の正確性を維持すべくiOSがとった、一種の保守動作です。

リチウムイオンバッテリーはその特性上劣化するものですが、単純に経年劣化するわけではありません。温度/湿度など環境の変化、起動するアプリや利用パターンの変化にも影響を受けるため、iPhoneの使用期間が長くなるにつれiOSが認識している容量と実容量との間に誤差が生じることがあるのです。

そのため、iOSではその誤差を修正するために、最大充電量の設定にかかわらず容量上限マックスまで充電することがあります。Appleは公式には理由を明かしていませんが、100%充電を行うことで徐々に劣化が進んだバッテリー容量を計測し直すことで、残量表示の正確性を保とうとしていると考えられます。

ユーザが設定する充電量上限は一種のめやすで、厳密な制限ではありません。本来の目的は「バッテリー寿命を延ばす」ことですし、たまに100%充電される程度ではバッテリー寿命に影響しませんから、理にかなった動作といえるのではないでしょうか。