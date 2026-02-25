MOTTERUは、一般的なリチウムイオンポリマー電池よりも安全性を高めた準固体電池を採用した「準固体モバイルバッテリー 10,000mAh」（型番：EAN-MBSS10001）を、エディオン限定で発売した。エディオン公式通販およびエディオン店頭で取り扱う。価格は6,480円。

準固体モバイルバッテリー 10,000mAh

一般的なリチウムイオンポリマー電池よりも安全性を高めた準固体電池を採用し、発火リスクを大幅低減したモバイルバッテリー。-20℃～80℃の耐熱・耐衝撃設計で、夏の車内や災害時も発火の心配がない。自社でのバッテリー本体への釘刺し試験で発煙・発火しないことを確認済みだ。

付属ケーブルの端子部分を収納するストラップが付属しており、モバイルバッテリーと一緒に持ち歩ける。また、持ち運びの際にモバイルバッテリーを傷から守る専用ポーチも付属する。

10,000mAhの大容量を手のひらサイズに収め、スマートフォンを約2回分充電することが可能だ。USB-CとUSB-Aの2つのポートを搭載し、スマートフォンとイヤホンなど2台を同時充電できる。スマートフォンもバッテリー本体への充電も、PD20W急速充電に対応しておりスピーディに行える。

残量表示機能を搭載したほか、安心して使えるよう保護システムを複数搭載する。保護機能の内容は、過充電（電圧/電流）保護、過放電（電圧/電流）保護、短絡（ショート）保護。

本体サイズは約69.0（W）×18.5（D）×117.0（H）mm、重さは約191g（付属品を除く）。充電時間は空の状態から満充電まで約3時間（PD20W）。動作温度は充電時0～45℃、放電時-20℃～80℃。使用回数は約600回。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80％。カラーは、アーモンドミルク、ペールアイリス、パウダーブルー、ネイビーの4色。

付属品は取扱説明書兼保証書、USB-C to USB-Cケーブル（約20cm）、ケーブルストラップ、専用ポーチ。PSE適合商品。保証期間は2年間。