CP+2026の会場で、キヤノンが新コンセプトのカメラを参考出展し、注目を集めています。アナログの撮影体験やフィルムの表現をデジタルで再現する、というコンセプトの製品で、これまでにない仕掛けがいろいろ施されていました。ブースでは、実際に撮影できる試作機を展示しているほか、2案のデザインモックアップを展示して好みのデザインへの投票も募っています。

ファインダーのスクリーンの像を撮影する仕組み

キヤノンが参考出展したのは、若年層を中心に広がるアナログブームやレトロブームを受けて試作したアナログコンセプトカメラ。昨今フィルムカメラの人気が高止まりしていますが、カメラやフィルムの入手性や価格高騰、現像しないと見られない手間、スマートフォンとの連携の手間など、ハードルの高さも存在します。今回のアナログコンセプトカメラは、撮影の手間や不完全さを楽しむアナログ的な撮影体験をデジタル技術で実現することを目指したカメラです。

カメラ本体は縦型で、ウエストレベルファインダーでレンズ越しの被写体を確認できます。ファインダー部のスクリーンがこのカメラのポイントで、シャッターを切るとミラーが動き、スクリーンに映った像がイメージセンサーに導かれて撮影できる、という構造になっています。スクリーンならではのふんわりとした像が記録されるので、スクリーンを介してフィルムのような質感の描写が味わえるというわけです。

PowerShot V10を用いて作成した試作機。ピント合わせはマニュアルとなる

右側面にシャッターレバーを搭載する

オートフォーカスは搭載せず、レンズ周囲のフォーカスリングを回してピントを合わせます。試作機はピントの山がつかみやすく、じっくりとピント合わせする楽しさが味わえました。

ミラーを固定し続ければイメージセンサーに像が向かうので、写真だけでなく動画撮影にも対応します。

会場で実写できる試作機は、Vlogカメラ「PowerShot V10」とEFマウント版の標準レンズ「EF50mm F1.8」を改造して作成しています。センサーは1インチですが、スクリーンが35mmフルサイズと同等サイズと大きいため、被写体前後のボケも豊かになるとしています。

まだ試作の段階で商品化は決定していないとしていますが、CP+での反響をもとに今後の展開を決めるとしています。商品化を見据え、レトロスタイルとモダンデザインの2種類のデザイン案が提示され、来場者が好みのデザインを投票できます。あわせて、どのぐらいの価格帯ならば購入を検討するかの意見も募っています。

モダンデザインのデザイン案

レトロデザインのデザイン案

ブースには2台の試作機を用意しており、自由に手に取って試せます。キヤノンがこのような試作機を一般に披露するのは珍しく、新市場を切り拓くというキヤノンの意気込みがうかがえます。土日はかなりの混雑が予想されますが、ぜひ試してほしいと感じます。