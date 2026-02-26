マウスコンピューターは、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪にて、期間限定のセール「決算SALE2026」を開始すると発表した。定番モデルから高性能ゲーミングモデルまで、特価PCを幅広く展開する。明日2月27日(金)の各店開店時間から開始し、2026年3月26日(木)の閉店時間まで開催する。
マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪にて、ダイレクトショップ限定でおすすめ製品を特価販売する期間限定セール。明日2月27日(金)開店時間～2026年3月26日(木)閉店時間まで開催する。なお、各セール品の数量には限りがある。
以下、セール品の一部を紹介しておく。
モデル名「mouse A4-A5U01SR-B/EX」
MIL-STD-810H規格に対応した優れた堅牢性で持ち運びも安心。画面は最大180度開閉で見やすい角度に調整可能な14型ノートパソコン。
＞主な仕様
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサ
GPU：AMD Radeon グラフィックス
メモリ：16GB
SSD：NVMe 500GB SSD
店頭価格：119,900円（税込）
モデル名「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」
冷却性能にもこだわったRGBケースファン6基採用のデザイン。GeForce RTX 5060搭載ゲーミングデスクトップパソコン。
＞主な仕様
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 5 7500F プロセッサ
GPU：GeForce RTX 5060 (8GB)
メモリ：32GB (DDR5-5200)
SSD：NVMe Gen4 1TB SSD
店頭価格：249,800円(税込)