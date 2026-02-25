マウスコンピューターのクリエイター向けブランド「DAIV」が、2026年2月に創立10周年を迎えた。同社ではこれに感謝を述べるとともに、台数限定の特別モデルや割引クーポンなど、記念キャンペーンの実施を発表している。

DAIVの誕生は2016年。以来、同社では「クリエイターの制作体験を最大化する性能」「現場の声を反映した使いやすさ」「安心の国内生産・国内サポート」を軸に据え、クリエイター、制作現場を支えるブランドとして展開してきた。今後も最新テクノロジーの積極採用、クリエイターとの共創や連携、国内生産体制を活かした高品質な製品づくりやサポート体制を通し、進化を続けるとしている。

同社は「10周年という節目を迎える本年、DAIVは、クリエイターの想像を、創造へ変えるブランドを目標に掲げ、年間を通じてさまざまな周年企画を展開してまいります。製品の進化だけでなく、制作現場のリアルな声にこれまで以上に寄り添い、ハードウェアとサービスの両面からクリエイティブ活動を支援してまいります。」とコメントしている。

10周年の記念キャンペーンでは、現時点で、台数限定特別セットモデルの販売、対象機種限定特別クーポンを配布を実施する。あわせて、対象モデルのOS無償アップグレードも開始している。各詳細は同社「DAIV10周年特設ページ」で確認いただきたい。

台数限定特別セットモデル

限定特別クーポン