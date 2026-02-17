マウスコンピューターは2月17日、iiyamaブランド新製品として、1500Rの湾曲液晶を採用した34型ゲーミングディスプレイ「G-MASTER GCB3486WQSCP-B1J」を発売した。Amazon.co.jpで取り扱う。価格は69,980円。

1500Rの湾曲VAパネル液晶を採用した34型ディスプレイ。画面全体を自然な視線移動で捉えられるため高い没入感が得られ、ゲーム内の状況を素早く察知するといった体験が期待できる。

解像度は3,440×1,440ドット、アスペクト比は21：9、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.4ms（MPRT）、輝度は500cd/平方メートル。USB Type C入力（PD95W）に対応し、映像入力と同時にノートPCなどへ給電できる。1組のキーボードとマウスで複数デバイスを切り替えて操作できるKVMスイッチ機能も搭載する。

1組のキーボードとマウスで複数デバイスを横断して使えるKVMスイッチ機能を搭載

映像入力インタフェースはHDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1などで、有線LANポートを1基とUSBハブ（2アップストリーム：Type-B、Type-C×1。3ダウンストリーム：Type-A×2、Type-C×1）、5W＋5Wのスピーカーも備える。

本体サイズはW808.0×H414.5～544.5×D275.0mm、重さは5.95kg（スタンド含まず）。