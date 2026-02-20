OSがアップデートされる度に種類が増えている、Apple Watchの文字盤デザイン。それぞれの特徴や使いこなしのポイントを紹介します。今回は「プライドハーモニー」です。

「プライドハーモニー」は手首を下げている間もカッコいい

「プライドハーモニー」はAppleの「2025プライドコレクション」で発表された文字盤です。プライドコレクションとは、LGBTQ+の権利を啓発する活動が行われる「プライド月間」（毎年6月）にあわせてAppleがリリースしている、文字盤やバンド、壁紙のシリーズです。

2025年版はレインボーカラーを中心とした多数の色面を組み合わせたデザインで、手首を上げる度に配色が切り替わります。また、黒の色面は時刻（時）の数字を独特の表現で示しています。

情報量と実用性

「プライドハーモニー」のダイヤルはアナログの1種類のみです。コンプリケーションは1つだけ配置可能ですが、文字で小さく表示されるタイプなので、情報を取るという目的ではあまり実用的ではありません。主張の強さそのものが情報量、といえるでしょう。

おススメの使い方

華やかなビジュアルと、ダイナミックな色面の変化が特徴のデザインです。特に、「2025プライドコレクション」のバンドと組み合わせれば、コーディネートのアクセントになります。また、赤、青、緑など原色系の鮮やかなバンドと組み合わせるのもおすすめです。

アレンジ例

「プライドハーモニー」文字盤のバランスは?