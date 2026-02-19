Ryzen向けにホワイトのMini-ITXマザー

MSIの「MEG X870E ACE MAX」は、AMD X870Eチップセットを搭載するハイエンド向けのマザーボードだ。18+2+1フェーズ/110Aの強力な電源回路を搭載。外部クロックジェネレータ「OC Engine」を備え、CPUベースクロックの独立制御が可能だ。10GbE+5GbEや、40GbpsのUSB4ポート×2など、インタフェースも充実している。価格は140,000円前後。

MSIの「MEG X870E ACE MAX」。ブラック+ゴールドのカラーは高級感がある

バックパネルのインタフェースは充実。USBタイプCは合計4ポートも備える

また「MPG X870I Edge TI EVO WIFI」は、X870チップセットを搭載するMini-ITXマザーボードだ。基板、ヒートシンク、コネクタは、カラーをホワイト系で統一。付属する拡張ボード「5-in-1 Xpander」はUSBポートやM.2スロットの増設が可能で、Mini-ITXながら、最大3枚のM.2 SSDが利用できる。USB4ポートや5GbEも用意。価格は63,000円前後だ。

「MPG X870I Edge TI EVO WIFI」。VRMヒートシンクにはファンを内蔵する

Mini-ITXながら拡張性は高い。デュアルUSB4タイプC、5GbE、Wi-Fi 7等を搭載

約95万円のウルトラハイエンド5090カード

MSIの「GeForce RTX 5090 32G Lightning Z」は、徹底的に性能を追求したGeForce RTX 5090グラフィックスカード。オールインワン水冷クーラーと全銅製フルカバープレートを搭載し、2775MHzという高速なクロックを実現した(Extreme Performance時)。カード本体には8インチディスプレイも備える。数量限定の特別モデルで、価格は948,000円前後。

MSIの「GeForce RTX 5090 32G Lightning Z」。8インチという大画面を搭載する

カーボンファイバー製のバックプレートを採用。消費電力は最大1000Wだという

容量850WでコンパクトなPlatinum電源

Thermaltakeの「Toughpower SFX Platinum 850W」は、省スペースPCへの搭載に適したSFXサイズの80 PLUS Platinum電源。フラットタイプのケーブルを採用したフルプラグイン方式の電源で、狭いスペースでも配線がしやすい。静音性に優れた流体動圧軸受けファンや、信頼性の高い日本メーカー製105℃コンデンサなどを搭載する。価格は30,000円前後。

Thermaltakeの「Toughpower SFX Platinum 850W」。ATX3.1等に準拠している

ATXサイズへの変換ブラケットが付属。ミドルタワーケースなどでも利用可能だ

フラグシップケース「Cosmos」が復活!

Cooler Masterの「Cosmos Alpha」は、同社を代表するフルタワーケース「Cosmos」シリーズの最新モデルだ。サイズは669(L)×330(W)×639(H)mmと大きいものの、新たに「FreeForm 2.0」モジュラー設計を採用、カスタマイズ性がさらに向上している。フロントには、標準で38mm厚の20cmファンをデュアル搭載した。価格は67,000円前後。

Cooler Masterの「Cosmos Alpha」。曲げ加工されたアルミフレームが特徴的だ

マザーボードはE-ATX/EEBまで対応。ケース底部にはARGBライティングを搭載する

スライド式のマザーボードトレイというユニークなギミックを採用しており、グラフィックスカードとサイドパネルの間隔を簡単に調整可能。ファンブラケットもスライド式になっており、熱源のすぐそばにファンを設置する、といった使い方ができる。また、左開きの通常レイアウトのほか、右開きの倒立レイアウトにも対応するという。

拡張性と冷却性に優れるMini-ITXケース

Thermaltakeの「TR100」は、持ち運びやすい高性能PCの構築に適したMini-ITXケースだ。容量18.4Lと小型ながら、最長36cmのグラフィックスカードや28cmのラジエータの搭載が可能。左側がグラフィックスカード、右側がマザーボードと電源のエリアになっており、冷却効率が高い。価格は、ブラックが21,000円前後、それ以外が21,500円前後。

Thermaltakeの「TR100」。Matcha GreenやFuture Duskなどの色もラインナップ

コンパクトながらデュアルチャンバー設計を採用。電源はSFX/SFX-Lに対応する

ちなみに、製品名の"TR"は"Travel"を意味しており、同社は"旅行対応ゲーミングソリューション"を謳う。オプションの専用スーツケースも近日発売予定で、TR100本体、VRヘッドセット、ポータブル液晶ディスプレイ、キーボード、マウスなど一式を簡単に持ち運ぶことが可能だという。

ASUSのラピトリキーボードに75%モデル

ASUSの「ROG Falchion Ace 75 HE」は、75%レイアウトを採用したゲーミングキーボードだ。既存の65%モデル「ROG Falchion Ace HFX」と同様にラピッドトリガーに対応した製品で、進化した「ROG HFX V2」磁気スイッチを搭載。さらに、感度を調整できるホイールも備えた。カラーはブラックとホワイトが用意され、価格は35,000円前後。