Amazonは2月19日、ドラえもんをモチーフにした特別仕様のEcho Dot「Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディション」（以下、Echo Dot ドラえもんエディション）を発表した。価格は11,293円で、同日から日本限定で販売を開始する。出荷は3月10日の予定。

Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディション

丸くて小さいEcho Dotがドラえもん仕様に！

Echo Dot ドラえもんエディションは、前面のメッシュ部分にオリジナルデザインのドラえもんが描かれた、特別仕様のEcho Dot。

購入者特典として、すでに提供されている「Alexa ドラえもん時報スキル」を使用すると、時刻の案内に加えて、ドラえもんが一言メッセージを返してくれる。一言メッセージのパターンは30種類以上あり、時間帯に合わせて特別なメッセージを楽しめる。

また、「Alexa ドラえもん時報スキル」を定型アクションに追加することで、アラームのように活用できる。機能面では通常のEcho Dotと同じ。本体のイラストは「通りぬけフープ越しに音楽を奏でるドラえもん」で、本企画のために描き下ろされたもの。

Echo Dot ドラえもんエディションの概要

Alexaもドラえもんのように「ユーザーの味方に」

Amazonでは2023年9月に「Echo Dot・Echo Pop専用 ドラえもんスタンド」（4,980円。以下、ドラえもんスタンド）を発売している。

もともとEcho Dotには特定のモチーフを組み込んだ国ごとの限定プリントモデルが存在していた。日本限定の第1弾モデルを検討した際、「ドラえもんスタンド」が発売後にすぐに売り切れたことや、生活を豊かにするパートナーとしてスマートスピーカーとロボットの親和性が高いことなどを理由として、議論の末に“ドラえもん”をモチーフとすることが決定したという。

「どんなに自分が弱気になっても、ドラえもんはいつも味方になって背中を押してくれる。Alexaもそんな存在になりたい」とアマゾンジャパン デバイス事業本部 事業部長の丸山舞氏は説明。ドラえもんはインドや欧州などでも認知度が高く、海外発売は日本の反応を見てから検討するという。

Echo Dotは各国ごとの限定モデルが存在する

Echo Dot ドラえもんエディションとEcho Dot・Echo Pop専用 ドラえもんスタンドを並べたところ

アマゾンジャパン デバイス事業本部 事業部長の丸山舞氏（写真は公式提供）

購入特典の一言メッセージがエモくてうれしい

価格は11,293円で、ドラえもんの生年月日（2112年9月3日）や身長（129.3cm）・体重（129.3kg）・胸囲（129.3cm）などに関わる“1293”という特別な数字に由来する。

発売開始は2月19日で、出荷開始は3月10日。発売記念として、Echo Dotドラえもんエディションを10名にプレゼントするInstagramキャンペーンを実施予定だ。

キャンペーン期間は2026年2月19日～4月3日まで。Amazon Japanの公式Instagram（@amazonjapan）の対象投稿に、「いいね」をした上で、好きなひみつ道具を投稿すると応募できる。

Instagramキャンペーンの概要

Echo Dotドラえもんエディション体験会で展示されていた実機で、購入者特典の一言メッセージを言ってもらった。なお、この一言メッセージはドラえもんスタンド購入者への特典と同じものとのこと（声優は水田わさびさん）。

時刻を聞くと「6時10分。晩御飯の時間だね」とドラえもんの声で返ってきた。自分のためだけにドラえもんが返事をしてくれたようでとても“エモい”、そして見た目がかわいい。実際に家にあったら、本当にドラえもんと一緒に暮らしているような感覚が味わえそうだ。

通常のEcho Dotと同じく、音声を聞き取っているときは下部が青く光る。この青もドラえもんらしい

上部の操作ボタン

背面