Dreame Technology Japanは2月16日、ペットの毛やニオイ、花粉、ハウスダストなどに対応する空気清浄機「Dreame AP10 ペット用空気清浄機」を発表した。Amazon.co.jpにて販売を開始しており、価格は39,800円。

Dreame AP10 ペット用空気清浄機

Dreame AP10は床面付近に溜まりやすい毛やホコリ、空中に舞う浮遊毛などをキャッチする360度吸引構造を採用した空気清浄機。抜け毛が舞ったり床や家具に付着したりするなど、ペットを飼っている家庭特有の課題に対し、吸引構造やフィルター設計、静音性、操作性などを最適化したという。

フィルターはプレフィルター（毛・ホコリ捕集）、高性能フィルター、活性炭フィルター（脱臭）、UVライト、その他多層構造フィルターの5層構造で、花粉や微粒子なども捕集する。本体中央には毛の捕集状況を視覚的に確認できる「透明ヘアキャッチボックス」を組み込んだ。

製品の主な特徴

操作は前面の円形タッチディスプレイで行う。動作モードはペットモード、スリープモード、自動モード、強力モードなど。機能面では24時間タイマーオフ、誤操作ロック、転倒時電源オフなどを備える。画面上には赤外線粉塵センサーで計測した空気の状態を、赤／黄／緑のLEDライトでリアルタイム表示する。

対応面積は最大約26畳、清浄スピードは約12畳／7分。最小運転音は31.9dB（A）。フィルター寿命は約1年。本体サイズは562×370×370mm、重さは約7kg。コードはペットが噛んでも壊れにくい構造を採用。本体に取り付けられる専用猫じゃらしも付属する。