ワコムは、描画に特化したAndroidタブレット「Wacom MovinkPad Pro 14」を発表した。価格は144,980円で、今秋発売予定。発売日は後日発表される。

    MovinkPad Pro 14

同社が「ポータブルクリエイティブパッド」と位置付けるAndroid搭載タブレットの新機種。2880×1800の解像度を備えた14インチ有機ELディスプレイは、DCI-P3(CIE1931)とsRGB(CIE1931)の色域を100％(標準値)カバーし、最大120Hzのリフレッシュレートに対応した。

Android 15を採用し、Snapdragon 8s Gen 3 SoC(オクタコアCPU)、12GBのRAM、256GBのストレージを搭載。microSDカードスロットも備え、必要に応じてストレージを拡張できるため、イラスト制作にとどまらず、3Dモデリングやアニメーションといった複雑なワークフローにも対応する。

    使用イメージ

ディスプレイには、ワコム初となる「Wacom Premium Textured Glass(ワコム プレミアム テクスチャード ガラス)」を採用。AR(反射防止)、AG(アンチグレア)、AF(指紋防止)の各コーティングを組み合わせることで、映り込みや光の反射を抑え、指紋も付きにくくストレスのない描画環境を実現する。さらにダイレクトボンディングにより視差を最小限に抑え、紙に描くような自然な描き心地を可能にした。

「Wacom MovinkPad Pro 14」には、開発中の機能を先行体験できるアプリ「Wacom Lab」が初めて搭載される。第1弾実験機能「Instant Pen Display Mode(インスタントペンディスプレイモード)」では、パソコン(WindowsまたはmacOS)にUSB Type-Cケーブルで有線接続、あるいはワイヤレスで接続し、液晶ペンタブレットとしても使用できる。

    第1弾実験機能「Instant Pen Display Mode」（ベータ版）利用イメージ

付属の「Wacom Pro Pen 3」は充電不要で使え、自然な描き心地と高い精度を兼ね備える。本体サイズは210×323×5.9mm、重さは699g。バッテリー容量は10,000mAh。

「Wacom MovinkPad Pro 14」には、同一カテゴリの先発製品「Wacom MovinkPad 11」で搭載されたQuick drawing機能を引き続き採用。ペンで画面を軽く長押しするだけで「Wacom Canvas」がより素早く起動でき、描きたいと思った瞬間を逃さずアイデアをすぐ描きとめることができる。

アップデート版の同社製アプリ「Wacom Canvas」と「Wacom Shelf」がインストールされている。「Wacom Canvas」ではペンの種類が追加され、マルチタッチによるズーム操作に対応。「Wacom Shelf」ではファイルの閲覧や整理がよりスムーズになっている。

「Wacom Canvas」で描いたデータはイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」にシームレスに移行できる。また、エントリー向けソフト「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」1年間ライセンス、そして本格的な制作が可能な「CLIP STUDIO PAINT EX」の3ヶ月ライセンスがバンドルされている。

    専用カバー「Wacom MovinkPad Pro 14 Cover」

同梱の替え芯ホルダー付きWacom Pro Pen 3に加え、「Wacom MovinkPad Pro 14」は、LAMY、STAEDTLER、Dr. Gripといった著名文具ブランドのデジタルペンにも対応。さらに、オプションのカバー「Wacom MovinkPad Pro 14 Cover」（価格は後日公開）はマグネットで装着できる。

10月3日(金)12時30分より、YouTubeライブで「Wacom MovinkPad Pro 14」の特長や注目ポイントを実機も交えて紹介（配信時間：30分程度）。また、東京・新宿のワコム本社で発売前に実際に製品を試せる新製品体験会を開催する。同製品は体験会以外に全国の一部量販店やWacom Base(ワコム東京支社の製品体験コーナー、平日13:00-19:00、不定休)でも体験できる。

Wacom MovinkPad Pro 14 新製品体験会

  • 日時:10月3日(金)15:00-19:00(最終入場18:30)、10月4日(土)11:00-18:00(最終入場17:30)
  • 場所:ワコム東京支社(東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー31階、最寄り駅:東京メトロ丸ノ内線西新宿駅)