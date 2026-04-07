富士通クライアントコンピューティング（FCCL）が、新しい外付けキーボード「FMV Keyboard X」を発表した。手持ちのノートPCと組み合わせて利用する外付けキーボード、というコンセプトの省スペースモデル。ラピッドトリガーに対応した磁気スイッチを搭載しつつ静音性を確保し、「思考速度に入力が追いつく」キーボードに仕上げたとしている。

クラウドファンディングサイトのGREEN FUNDINGにて、4月8日11時から先行販売を開始する。早期購入価格は22,870円（先着100名限定）で、一般販売価格は29,700円の予定。購入者へは9月中旬までに発送する。

ラピッドトリガーに対応した磁気スイッチを搭載しつつ静音性を確保した小型＆薄型キーボード「FMV Keyboard X」

2021年7月にGREEN FUNDINGで販売を開始した「LIFEBOOK UH Keyboard」に続くキーボード第2弾。ノートPCの手前に設置して使うという前提で、キーボード本体はサイズを最大限に抑えたミニマルデザインとした。接続はBluetoothとUSB。

特徴的なのがキースイッチ。ラピッドトリガーに対応した磁気スイッチを採用し、キーを押した際に反応する深さや、キーから指を離してオフになる深さを自由にカスタマイズできる。キースイッチは静音設計で、独自に開発した。キーボード本体にもガスケットなどの静音機構を備えており、静かにタイピングできるようにした。

底面には1段階の折りたたみ式スタンドも内蔵する

キー配列はかな刻印なしのJIS（日本語）配列で、昨今のFMVシリーズのDNAを継承した。特にこだわったのがカーソルキーで、同社のノートPCと同じく「メインキーよりは小さく、左右キーが下がっている」デザインにこだわった。

キーボードのカラーはホワイトとブラックの2色。LIFEBOOK UH Keyboardでは派手なレッドカラーを用意したが、生活にマッチしたシンプルデザインというコンセプトに照らしてホワイトとブラックのみにしたという。クラウドファンディングではグレーのキーキャップも販売するので、ツートンのアレンジも可能。キーキャップ表面にはソフトフィールの塗装を施し、触感を高めた。

ブラックモデル

ホワイトモデル