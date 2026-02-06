アドビは2月4日、アニメーション制作ソフトウェア「Adobe Animate」をメンテナンスモードに移行すると発表した。当初発表していたサポート終了方針を撤回した形になる。

Adobe Animateのサポート終了が撤回され、トップページの終了案内や終了を前提としたFAQは削除されている

Adobe Animateは、個人、小規模事業者、企業顧客を含むすべての顧客に対してメンテナンスモードに入る。メンテナンスモードでは、新機能の追加は停止するが、アプリケーションのサポートは継続し、セキュリティおよびバグ修正を継続的に提供する。

当初アドビは、2026年3月1日以降Adobe.comでの新規購入を停止し、エンタープライズ版ユーザーには2029年3月1日まで、その他のユーザーには2027年3月1日までサポートを提供するとしていた。しかし今回の発表により、この方針は撤回され、期限を設けずにサポートを継続することとなった。

アドビのコミュニティチーム担当者Mike Chambers氏は、Animateユーザーコミュニティへの書き込みで「昨日、Adobe Animateのお客様に対し、Animateの将来に関するメールを送信した。内容は当社の基準を満たしておらず、コミュニティの皆様に多大な混乱とご不安をおかけした。Adobeを代表して、深くお詫び申し上げる」と謝罪した。

同氏は長年のFlash/Animateユーザーでもあり、「Macromedia Flash 3とMacromedia Generatorでキャリアをスタートさせた私にとって、Adobe Animateは特別な存在。今回の件がどれほどフラストレーションとストレスの溜まることだったか、よく理解している。もっと適切な対応と情報伝達ができたはず」とコメントしている。

同氏によると、アドビがアプリケーションの開発を優先しない場合、そのアプリケーションはメンテナンスモードに移行し、サポートを継続する。メンテナンスモードのアプリケーションは引き続き利用可能で、セキュリティとバグの修正は提供されるが、新機能は提供されない。

今後、製品サポートの終了を決定した場合には、コミュニティと緊密に連携し、混乱を最小限に抑えるための十分な計画期間を確保するとしている。また、ユーザーがコンテンツへの長期的なアクセスを維持できるよう対策を講じるとも表明した。

最新情報は、Adobe公式ヘルプセンターの「Adobe Animateのメンテナンスモードについて」ページで確認できる。