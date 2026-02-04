WEBブラウザを利用していると、ときどき「Cookieの使用に同意しますか?」という趣旨のメッセージに出くわします。そもそもCookieが何なのかわからない、初めてアクセスするWEBサイトの要求に安易に応じるのは不安...と考えるのも無理はありません。

Cookie(クッキー)とは、WEBサイトへアクセスしてきたWEBブラウザに「情報」を記録するための小さなファイルです。記録される情報は、IDとして使用されるランダムに生成された文字列、サイトにログインするためのID、WEBサイトの滞在時間やボタンのタップなど行動履歴、OSやブラウザのバージョンなどで、同一ユーザであることの識別に利用されます。

Cookieには、何度もログイン情報を入力する手間を省くなどのメリットがありますが、複数のWEBサイトから横断的に収集されると、第三者にユーザの興味・関心を分析され、ターゲティング広告に利用されてしまうことがあります。住所氏名や電話番号が流出したりiPhone上の写真やファイルが抜き取られたりといった危険はないものの、同じジャンルのWEB広告が表示され続けるデメリットは覚悟しなければなりません。

使用への同意を拒否すると、ターゲティング広告が表示されなくなる代わりに、ログイン情報が維持されない、アクセスするつどWEBサイトの設定がリセットされるようになります。

なお、Cookieには有効期限があり、期限が到来すると自動的に無効化/削除されます。ただし、WEBサイトによっては期限を延長することがあるため、気になる場合は「設定」→「アプリ」→「Safari」→「履歴とWebサイトデータを消去」の順に画面を開き、履歴を消去しましょう。指定した期間内の履歴とキャッシュデータともども、Cookieが削除されますよ。