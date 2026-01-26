テックウインドは、ドイツのPCパーツブランド be quiet! より、フラッグシップ電源ユニット「DARK POWER 14」、ピラーレス設計PCケース「LIGHT BASE 500」シリーズ、ならびにリバース仕様ファン「PURE WINGS 3 120mm PWM RV」3個パックを順次出荷・販売開始すると発表した。

「DARK POWER 14」

DARK POWER 14は、80 PLUS Titanium / Cybenetics Titanium認証を取得した高効率設計、フルモジュラーケーブル仕様のATX 3.1電源。高負荷時でも静かで安定した電力供給を維持し、長時間のゲームプレイや動画編集などのクリエイティブ作業においても、システム全体の信頼性と快適さを高い次元で実現するという。





DARK POWER 14

最大95.5%の高効率設計で、80 PLUS Titanium / Cybenetics Titanium認証を取得。PCIe 5.1対応12V-2×6コネクターを標準搭載し、次世代GPUにも対応している。アクティブ／セミパッシブ冷却を切り替え可能な独自冷却設計により、高負荷時も静音性を維持できる。高性能な冷却ファンと大型アルミ製ヒートシンクにより、長時間運用でも安定した冷却性能を実現している。105℃対応の日本製コンデンサー採用で信頼性の高さもうたう。

ラインナップは1200Wの「DARK POWER 14 1200W JP」(型番:BP021JP)と、1000Wの「DARK POWER 14 1000W JP」(型番:BP020JP)の2モデル。本体サイズは共通で。L175×W150×H86mm。製品には10年保証も付属する。

「LIGHT BASE 500」シリーズ

LIGHT BASE 500シリーズは、ピラーレス設計で落ち着いた美しさと完成度を追求したATXサイズのミドルタワー型PCケース。360mmラジエーターを搭載可能な拡張性を備え、標準では120mm PWMファンを4基搭載している。マザーボードの裏配線コネクタにも対応。

LIGHT BASE 500シリーズ

角度付きスライドアウト式ファンフレーム





光らないモデルと光モデルを好みで選べる





ホワイトモデルもラインナップ

ラインナップはRGBを排した落ち着いたZero RGBデザインのモデルと、ARGBによる演出を楽しめるイルミネーションモデルを展開し、ホワイトとブラックの本体カラーの選択肢もある。モデルとそれぞれの主な仕様は以下の表の通り。

Light Base 500 Black (Zero RGB) Light Base 500 LX Black (イルミネーション) Light Base 500 LX White (イルミネーション) 型番 BGW83 BGW85 BGW86 本体カラー ブラック ホワイト 冷却ファン Pure Wings 3 120mm PWM×1、Pure Wings 3 120mm PWM Reverse×3 Light Wings LX 120mm PWM×1、Light Wings LX Reverse 120mm PWM×3 対応M/B ATX、MicroATX、Mini-ITX 拡張ベイ 3.5×2、2.5×2、ともに内部 本体サイズ W305×D432×H436mm 重量 10.91kg 10.95kg

「PURE WINGS 3 120mm PWM RV」3個パック

PURE WINGS 3 120mm PWM RVは、見た目を崩さず理想の冷却構成を実現するリバース仕様の120mm (25mm厚) PWM冷却ファン。これを3個1セットで製品化した。リバース仕様により吸排気の方向を柔軟に変更できるため、従来は配置に妥協が必要だったエアフロー設計も、ケース内部のデザインを保ちながら意図どおりに構築しやすい。





PURE WINGS 3 120mm PWM RVの3個パック。ブラックとホワイトをラインナップ

ファンは高エアフローを実現する7枚ブレード設計により、静音性と冷却性能を両立。平均80,000時間の長寿命を実現するライフルベアリングを採用している。ドイツでの設計・品質管理による高い信頼性もうたっている。

ラインナップはブラックカラーの「PURE WINGS 3 120mm PWM RV 3-Pack」(型番:BL137)と、ホワイトカラーの「PURE WINGS 3 120mm PWM RV W 3-Pack」(型番:BL136)を展開。ともに最大回転数は1500rpm、最大風量は47.1CFM(80m³/h)、最大ノイズは28.5dB(A)。