テックウインドは、ドイツのPCパーツブランド「be quiet!」の新製品として、ATX3.1に対応したCybenetics Gold認証済み電源「PURE POWER 13 M」やCybenetics Platinum認証済み電源「POWER ZONE 2」、be quiet! 自社設計のフラッグシップAIO水冷ユニット「SILENT LOOP 3」(240mm、360mmモデル)など、PCパーツの新製品を合計11製品、順次販売していると発表した。

Cybenetics Platinum認証済み電源「POWER ZONE 2」

POWER ZONE 2 1000W

「POWER ZONE 2」は、Cybenetics Platinumの効率とA+の静音性の認定を取得し、激しいワークロードでも安定した動作と静かな動作環境を実現する、ATX3.1/PCIe5.1準拠の電源ユニット。

冷却性能と静音性に優れるPURE WINGS 3 140mmファンを搭載することで、長時間の負荷でも持続的な冷却が可能。さらに、セミパッシブモードにより、一定負不可以上でファン回転を開始し、低負荷時の耳障りな騒音を低減する。奥行160mm(本体サイズ：D160×W150×H86)とハイエンドながらコンパクトなサイズも特徴だ。製品には10年保証が付属する。

1000Wモデルの「POWER ZONE 2 1000W」(型番：BP008EU)と、800Wモデルの「POWER ZONE 2 850W」(型番：BP007EU)をラインナップする。

Cybenetics Gold認証済み電源「PURE POWER 13 M」

PURE POWER 13 M 1000W

「PURE POWER 13 M」は、Cybenetics Gold認証を取得した、ATX3.1/PCIe5.1準拠の電源ユニット。

専用設計の120mmの静音ファンにより静かな動作環境を実現し、さらにセミパッシブモードにより、一定負不可以上でファン回転を開始し、低負荷時の耳障りな騒音を低減している。奥行160mm(本体サイズ：D160×W150×H86)で設置しやすいコンパクトサイズだ。

1000Wモデルの「PURE POWER 13 M 1000W」(型番：BP028JP)、850Wモデルの「PURE POWER 13 M 850W」(型番：BP027JP)、750Wモデルの「PURE POWER 13 M 750W」(型番：BP026JP)をラインナップする。

フラッグシップAIO「SILENT LOOP 3」



「SILENT LOOP 3 360mm」

「SILENT LOOP 3」は、ハイエンドCPU向けのフラッグシップオールインワン水冷ユニット。

同社独自設計の3チャンバーポンプ設計と6極モーターにより、冷却水の強力な循環を実現している。また、同社フラッグシップ冷却ファン「SILENT WINGS 4 120mm」を標準装備しており、最高レベルの静音性と冷却性能を実現。さらに冷却ファンのコーナー部分はラジエータとの密着性を高めるために、通常モデルとは異なる密閉デザインに再設計している。

ほか、製品パッケージには充填用のクーラント液を付属しており、長期間の使用でもメンテナンスが可能。ウォーターヘッドにはARGB制御の滑らかなLEDを搭載し、パフォーマンスだけでなく装飾性も持たせた。製品には3年間のメーカー保証が付属する。

3連ファンのラジエーター360mmモデル「SILENT LOOP 3 360mm」(型番：BW025)と、2連ファンのラジエーター240mmモデル「SILENT LOOP 3 240mm」(型番：BW024)をラインナップする。