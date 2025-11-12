テックウインドは、ドイツのPCパーツブランド be quiet!の新製品として、多機能キーボード「DARK MOUNT」「LIGHT MOUNT」や、手頃な価格ながら優れた冷却性能を誇る簡易水冷クーラー「PURE LOOP 3」シリーズなど、合計9製品を2025年11月7日より順次販売開始している。キーボード製品の発売はbe quiet!で初めて。

be quiet!が初のキーボード製品。写真は新製品の「DARK MOUNT」

静か＆カスタマイズできるゲーミング＆クリエイティブキーボード「DARK MOUNT」と「LIGHT MOUNT」

「DARK MOUNT」は、静かで自由にカスタマイズできるゲーミング＆クリエイティブキーボード。優れた静音性と滑らかな打鍵感で、あらゆる作業へ没入できるという。





be quiet!といえばCPUクーラーのイメージが強いが、今回の「DARK MOUNT」は同社初のキーボード製品

キースイッチはリニアタイプとタクタイルタイプの2種類があり、それぞれbe quiet! サイレントリニアオレンジ／タクタイルブラックスイッチを採用することで、静かかつスムーズな打鍵感を実現。また、3層防音構造とスペースバー内フォーム、潤滑済みスタビライザーにより、安定したタイピングとゲーム操作を実現する。

自由にカスタマイズできるモジュール設計が特徴で、カスタマイズスイッチつきテンキーおよびメディアドックは、取り外しや左右両側への装着が可能。3ピンおよび5ピンMX互換キースイッチのホットスワップに対応しており、市販スイッチへの交換もできる。ほかARGBライティング機能を備え、ソフトウェアおよびブラウザベースのアプリにより、キーごとのRGBカスタマイズ、アーチ型のディフューザーによる均一な発光ができる。

サイレントリニアスイッチの「BT001US：DARK MOUNT (Linear switches)」と、サイレントタクタイルスイッチの「BT002US：BT002US DARK MOUNT (Tactile switches)」の2モデルをラインナップ。本体サイズ/重量は共通で、D174×W456×H52mm/1.38kg。インタフェースはUSB 3.2 Gen. 2 Type-C。

「LIGHT MOUNT」は、静かさと快適さを極めたゲーミング＆クリエイティブキーボード。着脱テンキーやメディアドックなどを省いたDARK MOUNTの廉価版という位置づけだが、ARGBや2種類のスイッチなどは上位モデル同様。

サイレントリニアスイッチの「BT003US：LIGHT MOUNT (Linear switches)」と、サイレントタクタイルスイッチの「BT004US：BT002US LIGHT MOUNT (Tactile switches)」の2モデルをラインナップ。本体サイズ/重量は共通で、D132×W461×H44mm/0.91kg。インタフェースはUSB 3.2 Gen. 2 Type-C。

静音と冷却性能を両立したオールインワン水冷クーラー「PURE LOOP 3」

「PURE LOOP 3」はCPU向けオールインワン水冷クーラーの新製品。

「PURE LOOP 3」の360mmモデル

「PURE LOOP 3」の280mmモデル

光モノを排したシンプルなデザインで、冷却性能と静音性を重視している。柔軟なスリーブチューブや簡単な取り付けにより、組み立てやメンテナンスが容易に行える扱いやすさも特徴だ。高品質部材と信頼性のあるドイツ設計に基づき、3年間のメーカー保証が付属する。

ラインナップは240mmサイズ(120mm PWMファン×2基)の「BW027EU」、280mmサイズ(140mm PWMファン×2基)の「BW028EU」、360mmサイズ(120mm PWMファン×3基)の「BW028EU」。それぞれIntel・AMD両対応で、対応ソケットは以下の通り。

Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155

AMD: AM5 / AM4

なお、性能そのままに光モノを追加した「PURE LOOP 3 LX」シリーズも用意する。こちらは冷却ファンとウォーターブロックにARGB制御可能なLEDを装着している。