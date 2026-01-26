Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。

Amazonは1月27日（火）の9時から2月2日（月）の23時59分まで、「スマイルSALE」を開催する。同時に、エントリーして1万円以上の買い物をすれば最大7.5%の期間限定ポイント還元が行われるポイントアップキャンペーンも行われる。エントリーはボタンを押すだけという簡単仕様だだ。還元率はプライム会員なら+1%、Amazon Mastercardでの支払いなら+3%、さらに「パソコン・周辺機器」「食品・飲料」「ファッション」「お酒」カテゴリのアイテムなら+3.5%アップだ。

ポイントアップキャンペーンに参加するには、いつものようにスマイルSALE告知ページか、アップするポイント還元率の詳細を紹介するキャンペーン詳細ページにてエントリーボタンを押すだけでOK。あとは1万円以上の買い物をすれば、セール終了後より40日程でアップした分のポイントが付与される。ただし、付与されるのは使用期限の短い期間限定ポイントなことには注意。

現在、「ちょっと見せます」ページにて、セール対象予定アイテムが掲載されている。その「生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど」カテゴリから、いくつかピックアップしてご紹介しよう。

パソコン周りではHDDが多い印象

WD デスクトップHDD 8TB USB3.0 (45,800円)

HDDも当分値上がりを続けるそうなので買うなら今

ウエスタンデジタルのUSB接続HDD 8TBモデル。内部のドライブだけでなく外装もウエスタンデジタル純正。

WD デスクトップHDD 8TB USB3.0

ウエスタンデジタル

45,800円

https://amzn.asia/d/b31jieB

Xiaomi ゲーミングモニター G24i（15,980円）

23.8インチのIPSパネルを採用したゲーミングディスプレイ。GtG応答が1msで、リフレッシュレートが180Hz。解像度は1,920×1,080ドットのフルHDだ。

Xiaomi ゲーミングモニター G24i

Xiaomi

15,980円

https://amzn.asia/d/e4Lu5h6

Kodak Mini Shot 2 RETRO（20,400円）

プリント用シートは追加で買っておいたほうがいいかも

プリンターを内蔵したカメラで、撮ったその場で選んでから印刷が可能。Bluetoothによりスマートフォン内部の画像をプリントすることもできる。

Kodak Mini Shot 2 RETRO

コダック

20,400円

https://amzn.asia/d/3OQ8Gjy