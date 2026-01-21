マウスコンピューターは、1月20日から一部シリーズのパソコンの販売を再開した。今回販売を再開したのは「DAIV」ブランドのデスクトップ製品（一部除く）。先立つ1月16日には、「mouse」シリーズのデスクトップPCを販売再開しており、それに続く販売再開となる。
なお、ゲーミングPCブランド「G TUNE」および「NEXTGEAR」のデスクトップPCの注文再開時期は未定となっている。
