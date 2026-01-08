シャオミ・ジャパンは1月8日、スマートフォンの新製品「POCO M8 5G」を発表した。エッジまで広がる6.77インチの有機ELディスプレイやクアルコムの最新チップ、大容量バッテリーを搭載しながら、予想実売価格を36,980円に抑えた。すでに販売中。

ゲームや動画視聴もストレスなく楽しめる大画面のミドルレンジ5Gスマートフォン。パネルは6.77インチのフルHD＋（2392×1080ドット）有機ELパネルで、隅まで表示できる3Dカーブタイプでゲームや動画視聴の没入感が高まる。最大120Hzのリフレッシュレートにも対応し、素早い動きのゲームやSNSのスクロールも滑らかに表現できる。ピーク輝度は3,200ニトで、明るい屋外でも表示を確認できる。

3Dカーブタイプの有機ELパネルを採用している

SoCは最新のSnapdragon 6 Gen 3。メモリーは8GB、ストレージは256GBと大容量。ストレージは、最大1TBのmicroSDカードに対応する。メインカメラは5,000万画素のメインカメラと約200万画素の深度カメラのデュアルカメラ。

SoCは最新のSnapdragon 6 Gen 3を搭載する

バッテリーは5,520mAhの大容量タイプで、45Wの急速充電に対応する。最大18Wのリバース充電にも対応するので、ワイヤレスイヤホンなどを充電できる。本体はIP66相当の防塵防滴構造としている。

本体サイズは75.42×164×7.35mm、重さは178g。