FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは1月9日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「スーパーセール2026」を開始した。2026年1月16日15時まで。
初心者から上級者までおすすめのゲーミングPCを全18機種ラインナップ。なお、メモリ半導体不足と需要急騰で、PCパーツ不足が深刻化しており、同社でも「早期完売も想定されますので、ぜひお早めにセール会場でご覧ください」と注意喚起している。
今回のセールのいちおしモデルというのが、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載する「FRGHLB550/WS0105/NTK」(税込セール価格219,800円)で、特にフルHD環境で活躍する、初心者にもおすすめのモデル。
ほかクリエイティブなご用途であればCore Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070 Tiを搭載する「FRGAMB860M/WS0107/NTK」が(税込セール価格409,800円)おすすめ。高解像度の動画編集や生成AIなどの用途に十分な性能を備え、光学ドライブの内蔵にも対応している。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLB550/WS0105/NTK」 セール価格219,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
モデル名「FRGAMB860M/WS0107/NTK」 セール価格429,800円(税込)
・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLMB650/WS12201」 セール価格399,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※購入特典：GAMDIAS HERMES S1S-JP RGB ゲーミング日本語キーボード(銀軸)
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。