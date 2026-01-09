FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは1月9日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「スーパーセール2026」を開始した。2026年1月16日15時まで。

初心者から上級者までおすすめのゲーミングPCを全18機種ラインナップ。なお、メモリ半導体不足と需要急騰で、PCパーツ不足が深刻化しており、同社でも「早期完売も想定されますので、ぜひお早めにセール会場でご覧ください」と注意喚起している。

今回のセールのいちおしモデルというのが、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載する「FRGHLB550/WS0105/NTK」(税込セール価格219,800円)で、特にフルHD環境で活躍する、初心者にもおすすめのモデル。

ほかクリエイティブなご用途であればCore Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070 Tiを搭載する「FRGAMB860M/WS0107/NTK」が(税込セール価格409,800円)おすすめ。高解像度の動画編集や生成AIなどの用途に十分な性能を備え、光学ドライブの内蔵にも対応している。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLB550/WS0105/NTK」 セール価格219,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGAMB860M/WS0107/NTK」 セール価格429,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS12201」 セール価格399,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典：GAMDIAS HERMES S1S-JP RGB ゲーミング日本語キーボード(銀軸)

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。