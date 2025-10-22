エレコムは10月21日、デバイスに挿したままでも邪魔にならない、超小型設計となるUSB 5Gbps対応USB Type-Cメモリを発表した。10月下旬に発売する。

価格はオープン。32GBモデル（MF-CFU3032GGY）、64GBモデル（MF-CFU3064GGY）、128GBモデル（MF-CFU3128GGY）、256GBモデル（MF-CFU3256GGY）の4種類をラインナップし、直販価格はそれぞれ2,948円、3,608円、5,808円、8,778円。

エレコムの超小型設計USB Type-Cメモリ

USB Type-Cポートを搭載したデバイスに直接挿し、動画や画像などのデータを移動・バックアップできる超小型USBメモリ。本体サイズは幅20×奥行14×高さ9mm、重さは約3gと、デバイスに挿しっぱなしの状態でも邪魔にならない小型軽量が特徴。

USBメモリ本体

インタフェースはUSB 5Gbps（USB3.2 Gen1）。読み込み時の最大データ転送速度は、同社環境による実測値で200MB/sを実現している。対応OSはWindows 11／10、macOS Sequoia 15／macOS Sonoma 14／macOS Ventura 13、iOS 18／17、iPadOS 18／17／16、Android 15／14／13。

購入者はパスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」または「PASS(Password Authentication Security System)」を利用可能。いずれもエレコムのWebサイトからダウンロードできる、