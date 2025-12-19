アークが、「アーク歳末大感謝祭」第3弾となるセール「アーク 歳末売り尽くしセール 2025」をアークオンラインストアと秋葉原の店舗にて開始した。セール期間は2025年12月30日（火）23：59まで。

PCパーツだけでなく、超軽量マウスやラピッドトリガーキーボード、アケコンレバーカスタマイズ用のスプリングまで、アーク取り扱い製品オールジャンルを対象としたセール。一点もののゲーミングデバイスや周辺機器、増設ボードなど、バイヤー厳選の蔵出し品を特価で放出する。