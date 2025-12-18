ソフトバンクは12月18日、京セラ製の5Gスマートフォン「DIGNO BX3 カメラレス」をソフトバンクオンラインショップで発売した。機種代金（総額）は38,880円。

DIGNO BX3 カメラレス

現場業務の効率化と操作性を高められる「DIGNO BX3」シリーズの新製品。事前に設定したアプリをすぐに起動できる「ダイレクトボタン」や、通話後に直前の通話内容を音声データとして保存できる通話後録音機能、手袋や濡れた手でも操作しやすい「グローブタッチ」「ウェットタッチ」といった業務向け機能を備えている。

「DIGNO BX3 カメラレス」はカメラ機能を搭載しないため、カメラの持ち込みが制限される製造や教育、介護現場などで活用できる。

本体は米国国防総省の調達基準であるMIL規格準拠の試験をクリアした頑丈な設計を採用。またIPX5/IPX8の防水とIP6Xの防じんに加え、泡ハンドソープでの手洗いやすすぎ洗浄、アルコール除菌シートで拭ける耐薬品性能も備えている。主な仕様は下記の通り。

DIGNO BX3 カメラレスの主な仕様