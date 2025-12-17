マウスコンピューターが今年の東京ゲームショウで公開していた新型PCに、デスクトップ筐体のガラスパネル部分を、ボタン一つでスモーク仕様からクリア仕様へと切り替えられるユニークなゲーミングPCがあったが、これが本日12月17日、「NEXTGEAR クリアシフトケース (EGシリーズ)」として正式に製品リリースされ、受注開始となった。直営店舗での実機展示と受注受付もはじまったので、実物を確認してきた。

全国のマウスコンピューター ダイレクトショップで展示と受注がスタートした「NEXTGEAR クリアシフトケース (EGシリーズ)」。写真はマウスコンピューター 新宿ダイレクトショップの様子

なお、NEXTGEAR クリアシフトケース (EGシリーズ)は主にEC販売用に位置づけられる「NEXTGEAR」ブランドの新モデルだが、今回の製品は「クリアシフトケース」という直接見て、触れてこそ伝わる特徴が大きいという理由で、「ダイレクトショップ専用モデル」をラインナップに用意し、実店舗でも受注を受け付ける。

製品概要、主な仕様は別途こちらのリンク先のリリース記事を参照いただきたいが、NEXTGEARらしく高いゲーミング性能を手に取りやすい価格で実現しており、価格はBTOカスタマイズ次第だが税込134,800円ほどから手に入る。10万円台中盤のモデルでもRyzen 7 5700XやGeForce RTX 5060等を搭載し、さらに上位のRyzenや、GPUのRadeonへの変更も可能だ。

店頭では製品を詳しく紹介するパンフレットも配布中

最大の特徴となるのが、ボタン一つでスモーク仕様からクリア仕様へと切り替えられる「クリアシフトケース」で、内部パーツやライティングがクリアに見える一般的なガラスパネル状態の「クリアモード」から、本体上部の物理ボタンのワンタッチで、ガラスにスモークがかかったように見える「ステルスモード」へと切り替えができるというもの。LEDファンのライティングもカラーパターン変更やON/OFFをボタンで操作でき、気分次第で気軽にPCの見栄えを変更できるのが楽しい。

中身がよく見えライティングも鮮やかに映える「クリアモード」。なお、PC内部に写っているアクスタはゲーム「デュエットナイトアビス」(©Pan Studio All Rights Reserved.)のキャラクター

論より証拠、見た方が早いということで、現地店舗の展示機を撮影してきた動画を掲載しておく。ボタンで「クリアモード」と「ステルスモード」を切り替え、ライティングも変えてみた動画となっているので、ご覧いただきたい。