Dynabookは、同社の若年層向けノートPC「dynabook G」シリーズを実機展示するイベント「dynabook BLUE STUDIO」を、2025年10月30日（木）～11月5日（水）の期間で開催する。開催場所は東京・原宿にあるカフェ「Cafe STUDIO」で、開催時間は全日11：30～21：00（LO．20：00）。

dynabook Gシリーズは、若い層を意識して開発した新筐体の13.3型モバイルPC。情報感度が高く、自分の夢や目標に向けて挑戦する若年層が自然に集まるカフェとコラボすることで、新商品の世界観をリアルに体感できる機会の創出を図るという。

「dynabook BLUE STUDIO」イベントでは、dynabook Gシリーズの上位モデル「dynabook G8・G6」を実際に操作、体験できる展示や、景品があたる“軽さあてチャレンジ”、AIで画像や音楽を生成する体験スペースなどを用意。またdynabook G8・G6シリーズで採用された新色「セレストブルー」をイメージしたフォトスポットも設置する。

このほか、カフェならではのオリジナルタイアップメニューや、イベントの様子を撮影しハッシュタグ「#dynabookbluestudio」を付けて投稿した画面をスタッフへ見せるとPayPay2,000円分が当たるプレゼント企画も実施する。

「dynabook BLUE STUDIO」カフェ概要