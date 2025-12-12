DMM.comが運営する電子書籍サービス「DMMブックス」は12月12日、お笑い芸人のトム・ブラウンをキャンペーンイメージキャラクターに起用した「DMMブックス SUPER SALE」を開始した。実施期間は2026年1月14日 23:59まで。

「DMMブックス SUPER SALE」

今回のキャンペーンでは、トム・ブラウンのみちおが「DMMブックスを赤字にして徹底的に潰します！」と宣言。みちおの握力と布川のツッコミで決まったという最大71％のポイント還元のほか、総額3,000万円相当のポイントをプレゼントするSNSキャンペーンなど、多彩な企画を用意した。

セール期間中は、新刊を含む140万作品以上のほぼ全作品が50％以上のポイント還元の対象となる。

最大還元率の71％付与対象は作品は、「片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～」「悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜」「メイドインアビス」など52,844件が指定されている。

また、毎週切り替わる割引クーポンも配布。第1弾では先着5,000名限定で、30冊以上の購入で使える25％割引クーポン（割引上限5,000円）を12月18日まで提供。さらに、誰でも利用できる10,000円以上の購入で使える15％割引クーポン（割引上限5,000円）も同期間中に配布する。

SNSキャンペーンでは「DMMブックスorトム・ブラウンどっちを応援する？キャンペーン」「メリーツブシマス！プレゼントキャンペーン」「新年初潰しキャンペーン」などを実施。プレゼントにはDMMポイントのほか、みちおのサイン入りグッズや最新デバイスなどを予定している。詳細は公式X（@DMM_DigitalBook）で順次公開される。