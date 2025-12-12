カシオ計算機は12月11日、同社の「カラフル電卓」と「スタイリッシュ電卓」が計15色展開されるのに合わせ、多彩なカラーから推し色を楽しめる「私の推し色キャンペーン」を開始した。SNS投稿や対象電卓の購入を行った人を対象に、抽選で「えらべるPay」をプレゼントする。

私の推し色キャンペーン

SNS投稿で応募が可能、電卓購入者にはWチャンス

カシオ計算機は12月11日より、新製品として「カラフル電卓」（全10色）と「スタイリッシュ電卓」（全5色）の販売を開始している。多彩な色調をそろえた両シリーズの発売に合わせて開催されるのが今回のキャンペーンだ。

SNS応募は、キャンペーン特設Xアカウントをフォローし、告知投稿を引用リポストすることで行え、抽選で100名に「えらべるPay」500ポイントをプレゼントする。さらに、特設サイトで公開されている「きょうのキブンで色占い」の結果をSNSに投稿すると当選率がアップするという。応募期間は12月11日〜2026年1月31日。

また、カラフル電卓「MW-C20D」「SL-300D」およびスタイリッシュ電卓「JF-M200」「MS-M200」の購入者を対象にしたWチャンス企画も実施される。対象製品のレシートと対象商品の写真を撮影して応募すると、オンライン購入者には抽選で1,000ポイント（50名）、店舗購入者には2,500ポイント（100名）の「えらべるPay」をプレゼントする。こちらの応募期間は12月11日〜2026年3月31日。

その他の詳細はキャンペーン特設ページで案内している。

応募方法

編集部メモ

「カラフル電卓」「スタイリッシュ電卓」は、カシオの電卓の60周年を機に、現代のトレンドに合わせて8年ぶりにデザインを刷新した製品。モノトーン／パステル／スモーキーなどの多彩な色調をそろえた「カラフル電卓」は、12桁表示のミニジャストタイプ（10色）／8桁表示の手帳タイプ（5色）を用意。質感と色味にこだわったという「スタイリッシュ電卓」は、ともに12桁表示の卓上用ジャストタイプ／携帯用ミニジャストタイプ（いずれも5色）を用意する。