カシオ計算機は12月4日、デザイン電卓「Comfy（コンフィ）」の新モデルとして、「ムーミン」とのコラボレーションモデル「JT-200T-MM」を発表した。カラーはグレイッシュブルー、グレイッシュピンク、オフホワイトの3色で、12月18日から数量限定で発売する。価格はオープンで、公式オンラインストアでの価格は各5,500円。

ムーミン、リトルミイ、ニョロニョロをデザイン

本製品は、今年で小説出版80周年を迎えたフィンランド生まれのキャラクター「ムーミン」の世界観を「Comfy」のデザインに落とし込んだもの。「Comfy」シリーズの特徴である卓上で使いやすいサイズ感をベースに、各キャラクターに合わせた色味やパターンがボディ全体に施されている。

「JT-200T-MM-BU」（グレイッシュブルー）は、ムーミンの丸いフォルムやしっぽをモチーフに、ブルーやピンクの柄を採用。「JT-200T-MM-PK」（グレイッシュピンク）は、リトルミイが花を摘む様子をモチーフとし、赤やピンクの花柄を大胆にあしらった。「JT-200T-MM-WE」（オフホワイト）は、ニョロニョロがボートに乗って水遊びをする様子を表現している。

本体サイズがW105×D173×H13.8mm 、重量は170g（電池込み）。表示桁数は12桁、液晶ディスプレイは計算状態表示、3桁位取り表示。電源は「T・W・P」（ソーラー＋補助電池）方式で、補助電池はCR2025×1個。電池寿命は約7年（1日1時間使用の場合）。

主な機能として、税計算（税額計算および税率の変更が可能）、時間計算、スタンド付き表示（開閉式スタンド）などを備える。キー仕様はプラスチックキーかつフラットキー、キー機能は早打ち（2キー・ロールオーバー）、ツーゼロキー（”00”）、桁下げ（バックスペースキー）、サインチェンジ（符号切替）。メモリー機能は、独立メモリー×2（M＋／M－／MR／MCキー方式）、および総合計（グランドトータル）計算機能あり。

編集部メモ

今回のコラボモデルのベースモデルとなった「JT-200T」は、2025年1月に発売された製品。カシオ計算機の電卓が60周年を迎えるにあたり、あらためて電卓に求められる要素を検証・再編成し、長く愛用できるように設計されたモデルだ。ソーラーパネルの位置を従来の操作面から本体上部の側面に移動させたミニマルデザイン、裏面の開閉式スタンド、視認性の高いフォント、飽きがこない落ち着いた質感、傷が目立ちにくく長期間の利用に耐える設計といった点を特徴としている。

カシオ計算機の電卓で、キャラクターやファッションブランドとのコラボ商品というのは実はこれまでほとんど例がない。反対に、カシオ計算機の電卓をデザインとして利用したコラボ商品として、ミニチュアマスコットや名機「pocket-mini」をフィーチャーしたスウェット／ロングスリーブTシャツの販売がケンエレファントから行われている。