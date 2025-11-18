カシオ計算機は11月18日、デザイン電卓の新製品として「カラフル電卓」15機種と「スタイリッシュ電卓」10機種の合計25機種を発表した。同社の電卓の60周年を機に、現代のトレンドに合わせて8年ぶりにデザインを刷新したもので、12月11日に発売する。価格はオープン。

カラフル電卓

「カラフル電卓」は、モノトーン、パステル、スモーキーなどの多彩な色調を揃えたシリーズで、ツートーンカラーを採用した点が特徴。ラインアップは、ラウンド形状で12桁表示のミニジャストタイプ「MW-C20D」（10色）と、8桁表示の手帳タイプ「SL-300D」（5色）を用意する。

スタイリッシュ電卓

「スタイリッシュ電卓」は、メタル素材のブラック（ヘアライン加工）、ブルー・ゴールド（ブラスト仕上げ）、樹脂素材のグリーン・ホワイト（マットパール調）など、質感と色味にこだわったシリーズ。

液晶とソーラー部を一体化させたデザインや、背面のレイヤー形状による薄型仕上げを特徴とし、12桁表示の卓上用ジャストタイプ「JF-M200」（5色）と、12桁表示の携帯用ミニジャストタイプ「MS-M200」（5色）を展開する。

同社は、電卓事業の60周年に合わせて、デザイン電卓シリーズを8年ぶりに刷新しており、「選ぶ楽しさ」と「使う歓び」を提供する新たな価値創出を目指すとしている。また、60周年企画として「電卓60周年スペシャルサイト」も公開している。

カラフル電卓 紹介動画