サンコーは12月5日、「2026年サンコー福袋」の予約受付を開始した。

2026年サンコー福袋

2026年サンコー福袋は、サンコー直営オンラインショップにて受付中。7,000円～16,000円の8種類を数量限定で販売する。

配送は2025年12月20日以降を予定。在庫がなくなり次第終了となる。ラインナップは以下の通り。

鬱袋「在庫の墓場袋 ～倉庫の奥底からメリークリスマス～」（7,000円）



6点入り／現行販売価格相当額：約19,000円



鬱袋「社員の気まぐれ袋 ～これは英断か、暴走か～」（7,000円）



6点入り／現行販売価格相当額：約21,000円



「初めてのサンコー福箱」（12,000円）



4点入り／現行販売価格相当額：約34,000円



「限界社畜さんのためのお仕事捗り福箱」（13,000円）



5点入り／現行販売価格相当額：約27,000円



「ウワサのアレ、集めました！TVで紹介福箱」（13,000円）



5点入り／現行販売価格相当額：約37,000円



「オンもオフもあったか福箱」（15,000円）



4点入り／現行販売価格相当額：約38,000円相当



「グルメ家電ドリーム福箱」（16,000円）



6点入り／現行販売価格相当額：約40,000円



「メルマガ会員限定福箱2026」（15,000円）



5点入り／現行販売価格相当額：約39,000円

