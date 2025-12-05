ドウシシャは12月1日、Android OSを搭載した27インチの移動式スマートモニター「ドでかPad」（型番：KFD-271U）を応援購入サイト「Makuake」で販売開始したと発表した。

ドでかPad

「ドでかPad」は、タッチ操作に対応した27インチの4K液晶パネルを備え、画面は縦横90度の回転に対応する。OSはAndroid 14で、Google Playからアプリをダウンロード可能。YouTubeや各種ストリーミングサービス、SNS、学習アプリなどを利用できる。本体には前面カメラを搭載し、ケーブルを接続することでサブモニターとしても利用できる。

27インチの大型タッチパネル

ミッドレンジ、ウーファー、ツイーターを独立して搭載した合計36.6Wのスピーカーを本体とスタンドに内蔵する。本体にはバッテリーとキャスターを備えており、移動しながら使用できる仕様となっている。

縦横90度回転可能

付属のリモコンにはマウスカーソルのように画面上で操作できる「ポインターボタン」を搭載し、タッチ操作が難しい離れた場所からでも操作可能。リモコンは専用ホルダーに収納可能。

主な仕様は、メモリが8GB、ストレージが128GB。画面サイズは27型で、解像度は3,840×2,160（4K）ドットでリフレッシュレートは60Hz。アスペクト比は16：9、コントラスト比は1,000：1、視野角は上下左右約178度、応答速度は14ms、最大輝度は240cd／平方メートル。

スピーカーはウーファー15W、ミッドレンジ20W、ツイーター0.8W＋0.8Wを内蔵する。リモコンはBluetooth接続に対応。インタフェースはHDMI 2.0×1、USB Type-C（PD対応・10W）×1、USB 3.0×1。無線通信はWi-Fi（2.4GHz／5.0GHz）とBluetooth 5.2。

ポインターボタン付きリモコン

モニター調整は高さ200mmの可動に対応し、左右各90度の回転が可能。チルト角は上約20度±3度、下が約20度±3度。内蔵バッテリーは9,000mAhで、充電時間は約3時間、駆動時間は約4時間半。

サイズはW62.7×D37.2×H130.0cm（スタンドあり）、重さは約16kg。付属品は、スタンド、台座、スタンド固定ネジ×4、ACアダプター、電源コード、オリジナルポインタ、取り外し用ステッカー、リモコンケース、リモコン、単4形電池×2、転倒防止ベルト×2、取扱説明書・保証書。