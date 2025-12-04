ダイソンは12月4日、ヘッドホン「Dyson OnTrac」とPORTER製ショルダーバッグを組み合わせた限定セット「Dyson OnTrac｜PORTER limited-edition headphones and shoulder bag」を発表した。全世界で380セットの限定生産で、同日から順次発売する。価格は118,690円。

Dyson OnTrac PORTER limited-edition headphones and shoulder bag

この限定セットは、専用カラーをまとった特別仕様の「Dyson OnTrac」ヘッドホンと、PORTERがコラボのために製作したショルダーバッグを組み合わせたもの。ヘッドホンは、プルシアンブルーのヘッドバンドやCNCブラックニッケルのアウターキャップを採用した特別モデルとなっている。

ヘッドホンにはアクティブノイズキャンセリング（ANC）用に8つのマイクを内蔵し、毎秒384,000回の音をモニタリングすることで、最大40dBのノイズ低減に対応するという。バッテリー駆動時間は最長55時間。

付属するショルダーバッグは職人の手でひとつずつ製作され、77のパーツを精密に組み上げた設計。外側にヘッドホンホルダーを備え、携帯性と実用性を両立させた。また、ヘッドホンの部品をレジンに封入し、シリアルナンバーを刻印した「Dyson OnTrac テックスライス」タグが付属する。

カラーはネイビーブルーを基調に、PORTERを象徴するオレンジとカーキをアクセントとして配置している。

ヘッドホンホルダー付きで職人の手により製作されたPORTERショルダーバッグ

全世界で380セット限定販売

販売は、Dyson直営店（パリ、ミラノ、ベルリン、ロンドン、ニューヨーク）、Dyson公式オンラインストア（日本ほか）、PORTERフラッグシップストア、PORTER GINZA、PORTER SHINJUKUなどで開始される。

今回のコラボについて、ダイソンのチーフエンジニアであるジェイク・ダイソン氏は、精密なエンジニアリングとデザインを融合させ、日本のクラフトマンシップからインスピレーションを得たとしている。

