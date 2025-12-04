KDDIとナビタイムジャパンは12月3日、歩行者向けナビゲーションアプリ「auナビウォーク」において、AIが自然な言葉でルート検索結果を案内する「AIルート案内」機能の提供を開始した。この機能は、au PAY（auかんたん決済）月額330円コース、Google Play決済／Apple ID決済の月額コース、またはPontaパス連携特典を契約しているユーザーが利用できる。

auナビウォーク AIルート案内機能

新機能では、ルート検索結果画面で「AIルート案内ボタン」を押すと、区間ごとの行動に特化したルート案内を表示。AIが一人ひとりの移動に寄り添った案内を行い、普段の通勤・通学はもちろん、なじみのない場所への移動や乗換回数が多い複雑な経路でも快適に利用できる。

auナビウォークは充実したバス情報も特徴で、電車の乗りかえだけでなく、全国の路線バス・コミュニティバス・高速バスでも本機能を活用可能。また、通常のルート検索結果画面にもワンタップで戻ることができ、端的でわかりやすいAIルート案内と、鉄道運行情報や混雑予測、バス接近情報などが表示される通常ルート案内を状況に応じて使い分けられる。

さらに本機能は「au Starlink Direct」にも対応しており、山間部などの圏外エリアでもAIルート案内を表示できる。