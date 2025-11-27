L&Lライブリーライフは11月26日、レンズ一体型コンパクトデジカメ「WD07」を発売した。背面の液晶パネルの上にサブカメラを備え、画面を見ながらの自撮りが可能。Wi-Fi経由でスマホアプリに転送する機能も備える。レンズは単焦点で、最大18倍のデジタルズームに対応する。価格は9,800円から14,800円で、期間限定で20%オフのキャンペーンを実施している。

大型グリップを備え、本格的なスタイルを採用するデジカメ。5K動画録画と7500万画素の静止画撮影に対応する。センサーの画素数やサイズは不明。レンズの焦点距離は不明だが、18倍のデジタルズームに対応する。

ブラックモデル

ホワイトモデル

背面の液晶パネルは3インチ。液晶パネルの上に小型のサブカメラを備え、液晶画面を見ながらの自撮りができる。20種類以上のフィルター、美顔補正、笑顔を検知して自動でシャッターを切るスマイルキャッチャー機能も搭載する。

液晶パネルの上に自撮り用カメラを備えるのがユニーク

Wi-Fi転送機能を備え、撮影した写真や動画をスマートフォンにワイヤレスで送信できる。USB接続により、ウェブカメラとしても利用できる。暗所での撮影を補助する内蔵フラッシュライトも内蔵する。

バッテリーは1500mAhのものが2本付属し、交換しながら使用できる。記録メディアはmicroSDカードで、最大256GBまで対応する。カラーはブラックとホワイトの2色。本体サイズは121.7×65×57.9mm、重さは約259g。