パソコン工房「冬のボーナス 超 還元フェア」開催中！ 最大10万円相当還元

ユニットコムは11月5日、対象の新品パソコン・ゲーミングPCの購入に応じて最大10万円分相当の還元を付与する会員限定キャンペーン「冬のボーナス 超 還元フェア」を開始した。実施期間は12月1日（月）まで。
期間中、対象製品を購入することで構成に応じて最大10万円分相当の還元を付与するというキャンペーン施策。店舗では直営店舗で利用できる商品券、WEB通販ではパソコン工房ポイントでの還元を実施するというもので、対象製品の構成に応じて最大10万円相当の還元を実施する。
- 「AMD Ryzen Threadripper ＋NVIDIA RTX A5500（NVIDIA RTX 4000 Ada）」を搭載した新品デスクトップPC： 100,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX 4000 Ada（NVIDIA RTX 4000 SFF Ada - AMD Radeon RX 9070 XT）」を搭載した新品デスクトップPC： 40,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070 Ti（GeForce RTX 4070 Ti SUPER - NVIDIA RTX A1000 - AMD Radeon RX 9070）」を搭載した新品デスクトップPC： 20,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5060 Ti - （GeForce RTX 4060 Ti - GeForce RTX 3050 - AMD Radeon RX 7600 - AMD Radeon RX 6600）」を搭載した新品デスクトップPC： 10,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core i9（インテル Core Ultra 9 - インテル Core Ultra 7）」を搭載した新品デスクトップPC： 10,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i7（AMD Ryzen 7）」を搭載した新品デスクトップPC： 2,000円分相当還元
「GeForce RTX 5080」を搭載した新品ノートPC： 15,000円分相当還元
「GeForce RTX 5070（GeForce RTX 5060 - GeForce RTX 4060）」を搭載した新品ノートPC： 7,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i7（インテル Core Ultra 7）」を搭載した新品ノートPC： 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル プロセッサー N100」を搭載した新品ノートPC： 2,000円分相当還元