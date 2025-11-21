AI要約機能を備えたボイスレコーダー「Plaud」シリーズを展開するPLAUDは、自社公式ストアやAmazon.co.jp、楽天公式ストアにて、主力製品「Plaud Note」および「Plaud NotePin」を20％オフで提供する。セール期間は2025年11月21日から同年12月4日23時59分まで。

「Plaud」シリーズは、音声・テキスト・画像のマルチモーダル入力に対応したボイスレコーダー。録音データはテキスト化のほか、事実ベースの要約やタスク抽出、リスク分析など、1つのデータから複数の要約を生成できる。また録音内容から重要なポイントを自動で抽出し、ユーザーがAIに内容を尋ねられる「Ask Plaud」機能も備える。

ブラックフライデーセールに合わせ、11月21日から自社公式ストアやAmazon.co.jp、楽天公式ストアにて、カード型のベースモデル「Plaud Note」と、小型軽量の「Plaud NotePin」の２モデルが割引価格となる。Plaud Noteは新色「ネイビーブルー」もセール対象。10月に発売した高機能モデル「Plaud Note Pro」は対象外。

Plaud Noteの通常価格 27,500円 → セール価格 22,000円

Plaud NotePinの通常価格 27,500円 → セール価格 22,000円