NEC パーソナルコンピュータは11月20日、法人向けノートPCの新製品としてた「VersaPro タイプ VX」を発表した。あわせてDDR5メモリの採用で改修したエントリーモデル「VersaPro タイプ VE/タイプ VF」も発表しており、同日順次発売する。
いずれも15.6型ディスプレイを搭載したA4サイズのノートPC製品。タイプ VXではIntel Core Ultra 200Uシリーズの搭載で性能とバッテリー効率を大幅に引き上げた点が特徴で、ヤマハ製Audio Engineを活用したAIノイズキャンセリング機能もサポート。NEC独自開発のAIチャットボット「AI Plus Biz」を標準搭載し、PCの不調などについて相談できる。VGA端子を備えて外部モニターへのアナログ出力も可能だ。
加えて、エントリーモデルモデルとして「VersaPro タイプ VE/タイプ VF」を発表した。第13世代Coreプロセッサを搭載している製品で、組み合わせるメモリをDDR4からDDR5に切り替えた。
VersaPro タイプ VX
- OS：Windows 11 Pro
- プロセッサー：インテル Core Ultra 5 / Ultra 7（NPU 内蔵）
- メモリ：DDR5
- ストレージ：SSD（PCIe）
- ディスプレイ：15.6 型（フルHD／HD）
- 無線通信：Wi-Fi 7、Bluetooth ver.5.4
- カメラ：FHD（IR）または HDカメラ
- インターフェース：USB Type-A×4、USB Type-C（PD・DP対応）×1、HDMI、VGA、SDカード スロット、有線LAN、ヘッドフォン/マイク共用端子、光学ドライブ選択可能
- バッテリー駆動時間：約6.1 時間（動画再生時）/ 約 10.1時間（アイドル時）※JEITA3.0
- セキュリティ：指紋認証、顔認証（Windows Hello）、Secured-Core PC 対応
- 質量：約 2.1kg（光学ドライブ搭載時）
VersaPro タイプ VE/VF
- OS：Windows 11 Pro
- プロセッサー：インテル Core i3 / i5 / i7（第13世代）
- メモリ：DDR5
- ストレージ：SSD（PCIe）
- ディスプレイ：15.6 型（フルHD / HD）
- 無線通信：Wi-Fi 6E、Bluetooth ver5.3
- カメラ：HDカメラ（IRカメラ選択可）
- インターフェース：USB Type-A×2、USB Type-C×1、HDMI、有線 LAN、ヘッドフォン/マイク共用 端子、光学ドライブ選択可能
- バッテリー駆動時間（Lバッテリの場合）：約7.6時間（動画再生時）/ 約 14.2時間（アイドル 時）※JEITA3.0
- セキュリティ：指紋認証・顔認証対応（モデルにより異なる）
- 質量：約 2.1kg（M バッテリ）/ 約 2.2kg（L バッテリ）