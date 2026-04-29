パソコン工房「ゴールデンウィーク スーパー還元祭」開始、最大3万円分還元へ

ユニットコムは4月29日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗とパソコン工房WEB通販サイトにおいて、会員限定施策「ゴールデンウィーク スーパー還元祭」を開始した。実施期間は月30日（木）から5月26日（火）まで。
期間中、対象の製品を購入することで、高背に応じて最大3万円分の還元を行うキャンペーン施策。店舗では店舗で利用できる商品券、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元が行われる。
- 「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell（NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q）」を搭載した新品デスクトップPC→ 30,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell（NVIDIA RTX 2000 Ada）」を搭載した新品デスクトップPC→ 8,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX A1000（GeForce RTX 5070・GeForce RTX 4070 SUPER・AMD Radeon RX 9070 XT）」を搭載した新品デスクトップPC→ 7,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5060（GeForce RTX 4060・AMD Radeon RX 9060）」を搭載した新品デスクトップPC→ 5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5（インテル Core i5・AMD Ryzen 5）」を搭載した新品デスクトップPC→ 2,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5090」を搭載した新品ノートPC→ 15,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した新品ノートPC→ 7,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5050（「GeForce RTX 4060）」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5（インテル Core 5・インテル Core i5）」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元