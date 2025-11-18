ソニーネットワークコミュニケーションズは11月18日、マネーフォワードホームとの連携施策として、「マネーフォワード光 powered by NURO」の提供開始を発表した。

NURO 光、「マネーフォワード」と連携した新プラン

月額540円の「マネーフォワード ME」プレミアムサービススタンダードコースが付帯するインターネット回線サービス。2ギガプランと10ギガプランを戸建て向けに提供するというもので、マネーフォワード ME」と連携。固定費の見直しによるユーザーの家計改善と快適なインターネットライフの実現を両立するとしている。

また、44,000円の基本工事費の割賦と同額を同月の請求額から割引きする工事費実質無料特典や、月額基本料金初月無料・事務手数料無料も通常通り付与するほか、2026年1月31日までリリース記念のキャンペーン施策も実施中。詳細は特設ページまで。