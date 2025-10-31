ソニーネットワークコミュニケーションズが30周年。So-netの歩みを振り返る特設サイトが公開中

ソニーネットワークコミュニケーションズは10月30日、翌11月1日をもって同社が設立から30周年を迎えると明らかにした。1995年11月からちょうど30年の節目に当たる。

インターネット接続サービス「So-net」やネットワークサービスブランド「NURO」を展開する、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が30周年を迎えるという内容。1996年にサービスを開始した「So-net」で日本のインターネット黎明期から通信事業のパイオニアとして歩み始めたとしており、常に新しい価値の創造に挑戦してきたという。現在同社は「INFRASTRUCTURE of CHANGE 人類の変化を支える、インフラへ。」をビジョンとして掲げて事業を推進しているほか、この30周年を振り返る特設サイトも公開中だ。