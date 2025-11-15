近くのiPhoneに写真やファイルを送るなら、「エアドロ」ことAirDropが断然お勧めです。送りたいものを選び共有メニューからAirDropを選択すると周囲のスキャンを実行、検出された相手の名前をタップする程度で送信が完了します。インターネットを経由しないから通信料は発生せず、1対1の通信なので情報漏洩の危険も抑えられます。

しかし、表示される「名前」がセキュリティホールとなるかもしれません。もし、自分のフルネームがAirDropの相手先として表示されていたら...悪意を持つ人物がその名前を見てよからぬことを思いついたら...安易なネーミングは避けるべきです。

AirDropの名前には、iPhoneの名前が使用されます。「設定」→「一般」→「情報」の順に画面を開き、最上段に「名前」として表示されているのが、iPhoneの名前です。タップすれば変更は自由、かな/漢字はもちろん絵文字もOKなので個性を演出することもできます。

だからAirDropのとき表示される名前にNGワードがあるとすれば、携帯電話番号や住所、勤務先や学校名がわかるような語句が挙げられます。自分の名前を使うにしても、「山田太郎のiPhone」などといったフルネームの使用は避け、「太郎のiPhone」程度にしたほうが安全です。

なお、AirDropの送信先候補として表示されるiPhoneの持ち主が連絡先アプリに登録されている場合は、iPhoneの名前ではなく連絡先に登録されている名前になります。だから突拍子もないネーミングにしても、家族や友人・知人にバレる心配はありませんが、いつ誰に見られても問題ないネーミングにしておくほうが無難でしょう。