KDDIは、銀座のブランド体験施設「GINZA 456 Created by KDDI」で、同社の「つなぐチカラ」による社会課題解決を学べる体験型イベント「繋宮（つなぐう）～わたしと未来をつなぐ神社～」を開催する。会期は2025年11月15日～2026年5月まで（予定）。事前予約不要で、参加費は無料。

同イベントは、若い世代が「夢中に挑戦」することや社会課題の解決を、KDDIが「つなぐチカラ」で支えていることを体験型で伝える取り組み。「安心・安全な社会」「災害対策」「環境破壊」など10種類の社会課題とその解決手段を、パズルやすごろくを通じてゲーム感覚で学べる内容となっている。

繋宮すごろく

メインコンテンツの「繋宮すごろく」は、地下1階イベントスペースでプロジェクションマッピングを活用した床と壁全面による没入型のすごろくゲーム。参加者は止まったマスで社会課題クイズに挑戦し、正解することで進むことができる。

修了後には「より良い未来のために、夢中に挑戦したいこと」をデジタル絵馬に書き込み、特設サイトや施設内ビジョンにリアルタイムで掲出される仕組みだ。

繋宮ぱずる

1階ショールームの「繋宮ぱずる」では、タッチパネル操作で「社会課題ぱずる」と「つなぐチカラぱずる」が遊べる。完成すると、すごろくを有利に進められるアイテムを獲得できる。

両コンテンツを体験した参加者には、スマホステッカー「繋宮御守り」（全10種類）や「繋宮おみくじ」（全10種類）がプレゼントされる。

繋宮おみくじが引けるエリアには大きな鳥居がある

開場時間は10:00～20:00。施設の都合により変更となる場合があり、詳細はGINZA 456のWebサイトで確認できる。