Appleが、イッセイ ミヤケとコラボした新しいアクセサリー「iPhone Pocket」を発表しました。iPhoneなどの小物を入れて持ち運ぶためのアクセサリーで、「一枚の布」というコンセプトに着想を得て、伸縮性のある素材を3Dニット構造で編み込んで作られているのが特徴。手で持つほか、カバンに結びつけるなど、さまざまな方法で持ち歩けるよう工夫しています。

ストラップの短いタイプと長いタイプの2種類を用意。価格は、短いストラップのタイプが25,800円、長いストラップのタイプが39,800円。発売は11月14日。実店舗のApple Storeは、日本ではApple 銀座のみの取り扱いとなりますが、オンラインのApple Storeでも購入できます。

イッセイ ミヤケによるオリジナルのプリーツ素材に着想を得たリブ編みのオープン構造を採用したアクセサリー。ポケットをもう1つ加える、というアイデアから生まれたシンプルなデザインで、iPhoneを完全に包み込むように伸縮して広がります。広げると、編み地の開いた部分からiPhoneのディスプレイやカメラが少し顔を出す仕組み。iPhone Pocketは、手で持ったり、かばんに結んだり、体に直接身につけたりと、さまざまな方法で持ち歩けます。

短いストラップのタイプ

短いストラップのタイプは7色のカラーを用意

長いストラップのタイプ

長いストラップのタイプは3色のカラーを用意

短いストラップのデザインはレモン、マンダリン、パープル、ピンク、ピーコック、サファイア、シナモン、ブラックの8つのカラー、長いストラップのデザインはサファイア、シナモン、ブラックの3つのカラーを用意します。すべて日本で製作されています。

持ち方や持ち運び方は柔軟にできる