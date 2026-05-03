SMSなのに送信元の電話番号を表示できない...それは、メッセージアプリに届いたSMS(ショートメッセージ)で、メッセージアプリ上でもSMSとして認識されているのに、送信元の電話番号を表示できない、コピーしようとしても送信者の名前になってしまう、という現象でしょうか?

このSMSの送信元の電話番号を表示できない事例は、それほど珍しいものではありません。かなりの確率で海外から送信されたもので、なんらかの方法で「Sender ID」をなりすましたメッセージだと考えられます。

Sender IDとは、SMSで表示される送信元を電話番号の代わりに企業名やサービス名で表示する機能を指します。利用条件は国/地域や利用する携帯キャリア、配信経路によって変わるため、全世界統一規格ではありません。

日本の場合、Sender IDは携帯キャリア4社が審査のうえ発行しているため、目立って悪用されてはいませんが、海外からの届くSMSはそうとは限りません。文面が怪しい、利用していない企業/サービスから届いたSMSは、Sender IDをなりすましていると疑ってかかりましょう。

メッセージアプリで受信したSMSは、連絡先登録がある人物が送信元の場合は送信者名部分を長押しすると番号(送信者の携帯電話番号)が表示されますが、Sender IDを使用したメッセージでは表示されません。つまり、SMSであっても送信元の電話番号を表示できないこと自体はなんら問題ありません。

Sender IDを取得している企業は数多く存在するため、SMSに表示された名前だけで本当にその企業から送信されたものかどうか判定することは困難です。利用していない企業/サービスを名乗るSMSは無視する、文中にあるリンクは決してタップしない、その原則を徹底しましょう。