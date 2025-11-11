KDDIと沖縄セルラーは11月11日、povo2.0の「今だけのトッピング」として、最大で「データ使い放題(3日間)11回分」が抽選で当たる「povoガチャ スペシャル～ダブルイレブン～」を1,111円で提供する。

11月11日にちなんだ期間限定の抽選型サービスで、特賞～3等のいずれかに相当するデータが必ず当たる。提供期間は11月11日10:00～同日23:59まで。期間中は何度でもチャレンジ可能だ。

購入後、当選したデータは即時メールで配信される。特賞は「データ使い放題(3日間)11回分」で当選確率1％、1等は「データ使い放題(24時間)11回分」で当選確率2％、2等は「データ使い放題(6時間)11回分」で当選確率3％、3等は「データ使い放題(1時間)11回分」で当選確率94％となっている。