FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは11月7日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「一足早いクリスマスセール」を開始した。11月14日15時まで。

FRONTIERが早くもクリスマスセール

期間限定のパソコン特価セール。13万円台で購入できるエントリーモデルから、プロも納得のハイエンドモデルまで幅広く、ゲーミングPC全18機種をモデルをランナップする。今回は、PCの外観にこだわりたいユーザーに人気のピラーレスモデルを多くラインナップしている。

中でもいちおしとなるモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGPLMB650B/WS1031」(税込価格275,800円)。内部パーツが映えるピラーレス筐体と、4Kゲームなどの高付加環境においても快適なハイスペック構成が特徴だ。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGPLMB650B/WS1031」 セール価格275,800円(税込)

※ピラーレスモデル

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/WS918/NTK」 セール価格147,980円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLMB650W/WS1101」 セール価格289,980円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。