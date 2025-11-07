インバースネットは11月7日、同社が展開するBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、16型フルHD液晶ゲーミングノートPC「VNシリーズ」を発売した。構成違いで3モデルをラインナップし、価格は199,800円から。
Intel Core 7 250HとNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載した16型ノートPC。ディスプレイは165HzリフレッシュレートのフルHD（1,920×1,200ドット）液晶を搭載し、なめらかな映像表示でゲームプレイが可能とする。
外部ディスプレイ出力はUSB Type-CおよびHDMI、Mini Display Portを搭載し、ノートPC本体の液晶と合わせて最大4画面の同時出力が可能。メモリやSSDが異なる3機種を用意しており、主な仕様は以下の通り。
- 価格：199,800円～214,800円（モデルにより異なる）
- OS：Windows 11 Home 64bit版
- CPU：Intel Core 7 250H
- メモリ：16GB／32GB（DDR5）（モデルにより異なる）
- SSD：1TB／2TB（モデルにより異なる）
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop
- 保証：1年間無償修理