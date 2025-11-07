FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、「インテル Core Ultra プロセッサー+グラフィックスカード」搭載PCを購入で、ゲームやボーナスコンテンツが手に入る『2025 Intel Holiday Bundle』キャンペーンを実施中だ。期間限定で、2026年1月31日23:59まで。

「2025 Intel Holiday Bundle」キャンペーン

期間中に、デスクトップPCまたはノートPCの同社対象製品を購入すると、4つのゲームタイトルの中から好きなゲーム1つと、ボーナスコンテンツが入手できるマスターキーをプレゼントする。購入対象期間の2026年1月31日までとは別に、プレゼント引換期間は2026年3月15日までとなる。適用は1人1つまで。期間内であっても予定数量がなくなり次第終了。

ゲームソフトは以下の4タイトルから選択できる。

Battlefield 6

Assassin's Creed Shadows

Dying Light: The Beast

Sid Meier's Civilization VII

ボーナスコンテンツはそれぞれ以下の通り。

Marvel Rivals：ブラックマジック衣装（ゲーム内スキン）

Xsplit Broadcaster：合理化されたストリーミング（3ヶ月分のアクセス）

Magix Vegas Pro Edit 365：AI動画編集（1か月間のアクセス）

Canvid：AIによる画面録画（3ヶ月分のアクセス）

ほか適用条件など詳細は、こちらのリンク先の同社特設サイトで確認いただきたい。