FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月31日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ハロウィンセール」を開始した。11月7日15時まで。

期間限定のパソコン特価セール。13万円台で購入できるエントリーモデルから、プロも納得のハイエンドモデルまで幅広く、ゲーミングPC全18機種をモデルをランナップしている。今回のいちおしモデルとして、Ryzen 7 9700XとRadeon RX 7900 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS1030」(税込価格233,800円)が紹介されている。高性能CPUと大容量VRAMにより、4K解像度など高負荷ゲーミングにおいても、快適なプレイを実現するという。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「ＦＲGHLMB650/WS1030」 セール価格233,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 7900X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 7900 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS1014」 セール価格299,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/WS1013」 セール価格148,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。